الخضيري: لا يوجد قهوة وشاي للتخسيس

وبين: “يعني -هذه المنتجات- تُلخبط الجهاز الهضمي، وقد تضر صحيًّا أكثر من ذلك، وبعد ما تتركها ترجع السمنة أشد؛ فلا يخدعوك”. وفي وقت سابق، كشف فهد الخضيري، سبب ثبات الوزن لدى بعض الناس بالرغم من اتباع الحمية الغذائية، وممارسة التمرينات الرياضية. وأشار إلى أن السكر والدقيق الأبيض أحد الأسباب القوية لثبات الوزن والإحالة دون الوصول للوزن المطلوب، أو فقد بعض الكيلوجرامات. علاج ثبات الوزن وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “علاج ثبات الوزن هو أن تتأكد من الكميات، ومن نوع الأكل وممّ يتكون”. وأضاف: “أي شيء فيه منتجات القمح سواء بر أو أبيض لا يساعد بنزول الوزن، ولا يخفّض السكر التراكمي، أو يوجد به سكريات مخفية، أو محليات صناعية تزيد من الوزن بطرق غير مباشرة”.