اشتعلت الخلافات مؤخرًا داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بسبب طريقة النادي في ضم صفقاته وبيع لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

وقالت صحيفتا ” ليكيب” و Le Parisien الفرنسية إن المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه والمسؤول عن الإدارة الرياضية، البرتغالي لويس كامبوس غضبا للغاية من طريقة عمل البرتغالي أنتيرو هنريكي المدير الرياضي السابق بالنادي، والذي تسبب في رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين عن النادي الباريسي.

ماذا فعل هنريكي في صفقات باريس سان جيرمان قبل الرحيل ؟

وكشفت التقارير أن هنريكي قبل رحيله أفشل صفقة المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي حيث كان يريد الإنتر نيل 80 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، لكن الفريق الباريسي أبدى استعداده لدفع 65 مليون يورو فقط.

وأيضًا وُجه اللوم لـ هنريكي كذلك في بيعه مجموعة من اللاعبين مثل ” الأرجنتيني باريديس لـ يوفنتوس الإيطالي والألماني جوليان دراكسلر لنادي بنفيكا البرتغالي والإسباني أندير هيريرا وديالو”.

كذلك تسبب ما فعله هنريكي في بيع باريديس ودراكسلر لمنافسين مباشرين للفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا، في غضب شديد داخل الإدارة الباريسية.

ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة بـ دوري أبطال أوروبا مع أندية ” يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني”.