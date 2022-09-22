كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، خلال اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.

وأوضح المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الدمام وحفر الباطن سجلتا 42 درجة مئوية، تليها الأحساء 41 درجة، وكل من مكة المكرمة وبريدة ووادي الدواسر وشرورة والخرج 40 درجة مئوية.

وسجّلت الدمام وجازان والوجه وطريف والقنفذة وينبع والقريات أعلى نسبة رطوبة 90% و85%. طقس اليوم

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، أبها والباحة.