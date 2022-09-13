هبط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من العملات، في أعقاب مكاسب قوية مؤخرًا مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل بيانات التضخم الأمريكية وبينما تبدو بنوك مركزية خارج الولايات المتحدة أكثر نزوعًا نحو تشديد السياسة النقدية.

اليورو يقفز:

وقفز اليورو لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الدولار مع دفاع مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن مزيد من التشديد النقدي القوي.

وقال محللون: إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي سيصدر الثلاثاء سيجري مراقبته عن كثب بحثًا عن دلائل على مدى القوة التي قد يحتاجها مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم لمحاربة تضخم مرتفع.

رفع الفائدة:

ومن المتوقع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعها في 20 و21 سبتمبر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من نطاقه الحالي الذي يتراوح من 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة.