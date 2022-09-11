طرح الإعلامي والقانوني محمد الدويش 7 أسئلة أثارت الجدل بعد بيان مركز التحكيم الرياضي بشأن تنحي أحد أعضائه من نظر قضية النزاع بين فريقي النصر والاتحاد بسبب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال الدويش عبر حسابه في “تويتر” : “ما هي مسببات طلبه؟ .. هل هي تبطل تعليق العقوبة؟ .. لماذا لم يتطرق البيان للتعليق؟ .. هل هو سري؟ .. هل صدر قرار به وأين هو؟ .. من أبلغ نادي الاتحاد به؟ .. لماذا تعملون في الظلام؟ “.

المحكم الجديد بـ مركز التحكيم مرفوض من الاتحاديين

ودشنت جماهير نادي الاتحاد وسمًا انتشر بسرعة كبيرة في “تويتر” حول رفضهم تعيين المحكم الإماراتي صالح العبيدلي في النزاع الموجود حاليًا بين النصر والاتحاد على المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وبالأمس، كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي عن موافقته على طلب أحد أعضائه بالتنحي عن نظر المنازعة القائمة حاليًّا بين الاتحاد والنصر بسبب قضية اللاعب المغربي.

وذكر حساب المركز عبر “تويتر” أنه تمت الموافقة على طلب المحكم سلطان الصامل بالتنحي بحسب ما اشتمل عليه من مسببات.

التقارير ذكرت أن مركز التحكيم الرياضي سيقوم بتعيين العبيدلي بديلًا لـ الصامل وهو ما جعل جماهير الاتحاد تُدشن وسم “جمهور الاتحاد يرفض صالح العبيدلي” بسبب ما تردد حول علاقته القوية مع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وهو ما أكده الإعلامي منار شاهين المقرب من الاتحاد.