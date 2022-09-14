قال مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي، إن برنامج الفرز للسرطان الذي أنشأته المملكة منذ عشر سنوات، هو أحد أهم البرامج لأنه يمس أحد أهم الأمراض التي تؤثر على الآلاف من الأفراد كل سنة، مشيرًا إلى أنه في 2020 تم تسجيل نحو 4 آلاف حالة جديدة لسرطان الثدي 50% منها في المراحل المتأخرة.

فيديو | مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي د. محمد العبد العالي: الذكاء الاصطناعي سيساعد في تشخيص مرض سرطان الثدي مبكرا ويحسن من إمكانية العلاج #قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/J0YoCQ2ttY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

وأكد العبد العالي، خلال كلمته في جلسات اليوم الثاني من القمة العالية للذكاء الاصطناعي بالرياض، أنه كلما كان التشخيص مبكرًا؛ كانت معدلات النجاح أفضل، لافتًا إلى أن عنق الزجاجة في رحلتنا هو التشخيص والمعالجة بشكل ملائم، منوهًا إلى أن ذلك بالتأكيد سيمر ببعض المشاكل من بينها نقص التخصص بين الممارسين الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على التشخيص أو التشخيص بشكل خاطئ.

ولفت إلى أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي النجاح سيكون كبيرًا وسيزيد من دقة التشخيص ويحسن إمكانية الوصول من خلال تمكين وإضافة المزيد من معدلات الإنتاج للممارسين وسيمكنهم من تشخص المزيد من الحالات بشكل أسرع.