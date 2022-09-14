قال رئيس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون دكتور عبدالعزيز الراجحي: إن مرض السكري من الأمراض التي تؤثر على الرؤية في السعودية، مشيرًا إلى أنه لدينا 4 ملايين شخص يتأثرون بهذا المرض.

فيديو | رئيس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون د. عبدالعزيز الراجحي: مرض السكري يؤثر على شبكية العين.. وبالذكاء الاصطناعي تم حل المشكلة والحصول على التشخيص مبكرا#قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/gZA4a8m4hI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

التعايش مع مرض السكري

وأوضح عبد العزيز الراجحي خلال كلمته اليوم بمؤتمر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، “أن مرض السكري هو مرض مزمن، علينا أن نعيش معه ونضبطه بينما لا يمكن استئصاله”، مشيرًا إلى أنه من بين مَن يتأثرون به 20% بعضهم يعانون من حالة شبكية سكرية وهي حالة مضاعفة تحدث بسبب السكري وتؤثر على الشبكية وهي البطانة الداخلية للعين، وهناك بعض التغيرات التي تحدث على سطح الشبكية وإذا لم يتم علاجها فسينتهي الأمر بفقدان البصر.

دور الذكاء الاصطناعي

ونوه الراجحي إلى أنه:” لكي نحافظ على البصر، علينا أن نٌفصح عن أي تغيرات في السكري داخل العين، لافتًا إلى أن الصعوبات التي نواجهها، هي أن التكلفة عالية لفحص عدد ضخم من الناس وأوقات الانتظار طويلة للحصول على موعد، بالإضافة إلى أن ذلك يشكل ضغطًا على المنشآت والموارد البشرية المحدودة، لعمل هذه الفحوصات للمرضى، في حين أنه يجب عمل فحوصات دورية مرة كل سنة أو كل 6 أشهر أو 4 إلى 5 مرات كل سنة، وهو ما يشكل تكلفة وعبئاً على الاقتصاد”.

ولفت دكتور عبد العزيز الراجحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يأتي ليدلي بدلوه للعمل على حل الصعوبات والتحديات التي نواجهها.