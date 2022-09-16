حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا ثمينًا على الاتفاق بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الرائد يعود من الدمام بـ3 نقاط✅ 📺 شاهد أهدف مباراة #الاتفاق_الرائد ⬇️#SSC pic.twitter.com/0larB6ji6X — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

الرائد يعود لطريق الانتصارات

وكان الاتفاق المبادر بالتسجيل عبر السويدي روبين كايسون بالدقيقة الـ40، ثم تعادل اللاعب المغربي كريم البركاوي لـ رائد التحدي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، سجل رائد التحدي الهدف الثاني عبر اللاعب المغربي محمد فوزير بالدقيقة الـ87.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد رائد التحدي 6 نقاط بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز التاسع.