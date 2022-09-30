الرائد يواصل التصعيد في أزمة حمدالله

يبدو أن إدارة نادي الرائد تعتزم مواصلة التصعيد بشأن مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.
الرائد يصعد أزمة حمدالله
وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وأكد الصحافي علي المرشود أن إدارة الرائد تقدمت بالأمس بمذكرة استئناف جديدة ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر برفض احتجاجه ضد مشاركة حمدالله في لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
وغاب المهاجم المغربي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يشارك في مواجهتي الرائد والخليج، ونجح في تسجيل هدفين.
انتقاد مركز التحكيم
وتسبب قرار مركز التحكيم في هجوم بعض الإعلاميين والجماهير عليه، حيث أبدوا استغرابهم لتباين العقوبات في أزمتي المهاجم المغربي ونجم نادي الهلال، محمد كنو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).