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بعد مشاركته بالجولة الثالثة

الرائد يواصل التصعيد في أزمة حمدالله

2022-09-30 الساعة 3:51
الرائد يواصل التصعيد في أزمة حمدالله
المواطن - مروة نبيل

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يبدو أن إدارة نادي الرائد تعتزم مواصلة التصعيد بشأن مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الرائد يصعد أزمة حمدالله

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad
وأكد الصحافي علي المرشود أن إدارة الرائد تقدمت بالأمس بمذكرة استئناف جديدة ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر برفض احتجاجه ضد مشاركة حمدالله في لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. وغاب المهاجم المغربي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يشارك في مواجهتي الرائد والخليج، ونجح في تسجيل هدفين.
عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر spl

انتقاد مركز التحكيم

وتسبب قرار مركز التحكيم في هجوم بعض الإعلاميين والجماهير عليه، حيث أبدوا استغرابهم لتباين العقوبات في أزمتي المهاجم المغربي ونجم نادي الهلال، محمد كنو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
مركز التحكيم الرياضي السعودي
مركز التحكيم – المصدر ssac
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