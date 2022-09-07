أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تعليق عقوبة نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله رسميًا.

الاتحاد يعلن تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله

وأكد نادي الاتحاد تلقيه، اليوم الأربعاء، خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن إيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب شكوى النصر ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدمت تسجيلات تؤكد ذلك، واستأنفت إدارة العميد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.