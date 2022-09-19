انتهت، منذ قليل، مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز المرينغي بهدفين مقابل هدف.

الريال يتقدم بثنائية:

وبدأ ديربي أتلتيكو مدريد ضد الريال الذي أُقيم على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض؛ ولعب فيليبي رأسية قوية مرت أعلى مرمى الحارس تيبو كورتوا عند الدقيقة السادسة.

وسدد يانيك كارسكو كرة قوية تألق كورتوا وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 12، ومرت تسديدة كوندوجبيا بجوار قائم عند الدقيقة 17، وجاء أول تهديد للمرينغي عند الدقيقة 18 عندما سجل رودريجو هدف التقدم بعد تمريرة من تشواميني.

وواصل كورتوا تألقه وتصدى لتسديدة أنطوان جريزمان عند الدقيقة 25، وأطلق فينيسيوس جونيور تسديدة قوية ارتطمت بالقائم، لترتد إلى فيدي فالفيردي ليسدد كرة صاروخية ويهز الشباك عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال.

أتلتيكو مدريد يقلص الفارق:

ومع بداية الشوط الثاني، انحسر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة حقيقية، واحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة من خارج المنطقة، وتم تمرير الكرة لفالفيردي وسدد الكرة بقوة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 74.

وأطلق كوريا تسديدة قوية أمسكها كورتوا عند الدقيقة 78، قبل أن يرتكب الحارس البلجيكي حطأ في التعامل مع كرة عرضية لتصل إلى هيرموسو ويقلص الفارق عند الدقيقة 83.

وتدخل هيرموسو بقوة على داني سيبايوس، ليشهر حكم الديربي البطاقة الصفراء الثانية له ثم يطرده عند الدقيقة 91، لتنتهي مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال بفوز المرينغي بنتيجة 2/ 1.