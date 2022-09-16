يواصل مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قبل مباراته المقبلة ضد أتلتيكو مدريد.

نتائج ريال مدريد في غياب بنزيما

وتعرض بنزيما للإصابة خلال مباراة الريال ضد سيلتيك في دوري أبطال أوروبا، وأعلن المرينغي إصابته في وتر العضلية النصفية والإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن، ويتوقع عودته للمشاركة الشهر المقبل.

ويُعد الديربي المقبل هو السابع الذي يغيب عنه كريم بنزيما منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ونجح المرينغي في الفوز 5 مرات، فيما فاز أتلتيكو مدريد مرة واحدة.

ولم يشارك بنزيما في مباراتين بين الفريقين في الدوري الإسباني، الأولى موسم 2009/ 2010، وفاز بها المرينغي بنتيجة 3/2، والثانية موسم 2021/ 2022، وفاز بها أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

وفي كأس ملك إسبانيا، غاب بنزيما عن مباراة في ربع نهائي موسم 2010/ 2011، وفاز المرينغي بهدف نظيف، وأخرى في إياب نصف نهائي موسم 2013/ 2014، حسمها المرينغي بهدفين دون رد.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014/ 2015، والتي فاز بها الريال بهدف دون رد، وأبعدته الإصابة عن كأس السوبر الإسباني موسم 2019/ 2020، والتي فاز حسمها المرينغي بركلات الترجيح.

أتلتيكو ضد الريال

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره ريال مدريد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يقع أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.