كشف خبير الطقس والفلك خالد الزعاق، أنه من الممكن مشاهدة كوكبي الزهرة والمشتري خلال هذه الأيام.

أترك عنك العجز 😂:

وطلع الآن وشف كوكب المشتري بالجهة الجنوبية الشرقية وهو الجرم الألمع بالسماء طوال الليل

pic.twitter.com/5K0X6F8Up4 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 13, 2022

مشاهدة المشتري والزهرة

وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن كوكب المشتري هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، فهو أكبر حجمًا من الأرض بـ1200 مرة، فيما يكون أجمل كوكب هو الزهرة حيث يسمونه العرب بالكوكب الدري لجماله.

وأشار إلى أنه خلال هذه الأيام سيتم مشاهدة كوكبي الزهرة والمشتري، فالأول قبيل شروق الشمس شرقٍا، والثاني بعد مغيب الشمس شرقًا.

وأوضح الزعاق في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن السماء تتزين بجمال ألمع كوكبين هما المشتري والزهرة، حيث يتم مشاهدتهما بالعين المجردة.

تسمية العرب للكواكب

ولفت إلى أن العرب أول من اكتشفوا حركة الكواكب عن طريق حركتها المغايرة التي تسير بها بين النجوم، ولهذا أسموها بـ”السريات”.

وأوضح أن تسمية العرب للكواكب والنجوم تم بناء على ما تتصف به، والشعوب الثانية كانت مبنية على التقديس، فمثلًا الزهرة أطلق العرب عليه “الكوكب الدري” لجماله، فيما أسماه الإغريقيون بـ”فينوس” وهي آلهة الجمال.