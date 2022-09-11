أكد المستشار القانوني عبدالعزيز بن باتل، أن الجرائم التي ترتبط بوظيفة عامة تكون عقوبتها مغلظة.

عبد العزيز بن باتل – محامي ومستشار قانوني: أي جريمة ترتبط بوظيفة عامة عقوبتها مغلظة .. ولا تتساوى مسئولية المراجع مع منسوب المنشأة الطبية، والجهل لا يعفي من العقوبة "@DrLalibrahim@AbdulazizBatel@SaudiMOH#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/A50TpWkUAv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 11, 2022

سجن وغرامة:

وتابع ابن باتل، في مداخلة إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التصوير في منشأة طبية يخالف وثيقة حقوق المرضى، وحال حدوثه من قبل موظف عام تكون عقوبته السجن مدة لا تتجاوز سنة أو 500 ألف ريال غرامة أو بهاتين العقوبتين معًا.

غير موظف:

ولفت المستشار إلى أنه لو كان مرتكب ذلك الفعل غير موظف، تقع عليه نفس العقوبة ولكن للقضاء أن يبدأ في العقوبة من شهر سجنًا، لكن إذا كان الفاعل موظفًا عامًّا يخضع الأمر للمادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على أنه إذا اقترن الفعل بوظيفة عامة وكانت الجريمة متصلة بهذه الجريمة؛ فلا يجوز الحكم عليه بأقل من ستة أشهر.