حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من خطورة التورط في جرائم تسريب الوثائق الحكومية السرية.

سجن وغرامة:

وقال المركز، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “احذر تسريب الوثائق الحكومية السرية؛ جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا”.

وأوضح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أن تفاصيل العقوبات تحددت وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/ 35) بتاريخ 8/ 5/ 1432هـ.

ونشر المركز إنفوجرافيك يبين عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.