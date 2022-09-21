أقام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،حفلا تكريميًا، لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وأعيان المنطقة، وخريجي جمعية القرآن الكريم بمحافظة البكيرية.

جهود الأمير

وقال السديس، خلال اللقاء، إن جهود الأمير فيصل لها أثر كبير وواضح في دعم البرامج العلمية والدينية التي تساهم في تأصيل منهج الوسطية والاعتدال واهتمامه الكبير بأبنائه حفظة كتاب الله، سائلاً الله – عز وجل- أن يتقبل منه صالح الأعمال، ويجزيه خير الجزاء على ما يقوم به من أعمال جليلة.

وفي الختام ، دعا الرئيس العام الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.