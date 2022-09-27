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في عالم يسوده القلق من المستقبل

السعودية إحدى عجائب الدنيا السبع الاقتصادية

2022-09-27 الساعة 5:37
السعودية إحدى عجائب الدنيا السبع الاقتصادية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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سلطت صحيفة فايننشال تايمز الضوء على الاقتصادات التي تتحدى الظروف العالمية الراهنة ولقبها التقرير بـ عجائب الدنيا السبع الاقتصادية، وكان منها السعودية بجانب كل من فيتنام وإندونيسيا والهند واليونان والبرتغال واليابان. وقال التقرير: في هذه الفترات الصعبة، يرى الجميع عيوبًا في معظم البلدان، لكن يجدر إبراز القلة التي تتحدى التشاؤم السائد، والتي تبرز في عالم يتجه نحو الركود وارتفاع التضخم. السعودية أعجوبة اقتصادية وتجربة مفعمة بالأمل وأضاف التقرير: تتميز السعودية بمزيج من النمو القوي والتضخم المعتدل وعائدات سوق الأسهم القوية، وبمقارنة ذلك مع الدول الأخرى، فإنها تتحدى الآفاق القاتمة الاقتصادية للمستقبل. وتابع: تقود السعودية حركة تنويع اقتصادي بين دول الخليج، وقد ساعدت الإصلاحات، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك التغيرات الاجتماعية وقوانين العمل والمشاريع السياحية، في دفع النمو المتوقع إلى ما يقرب من 6% خلال العامين المقبلين. السعودية إحدى عجائب الدنيا السبع الاقتصادية - المواطن

استثمارات السعودية القوية

واستطرد التقرير: تستثمر المملكة أموال النفط في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بما في ذلك 10 مدن ذكية تعد بنسخة مستقبلية للمدن حيث تأتي خالية من السيارات والانبعاثات الكربونية مثل مدينة ذا لاين التي تُعد ثورة في الحياة الحضرية. وأضاف: تعمل القيادة السعودية أيضًا على توسيع الحريات الاقتصادية كما أنها تُعد من طليعة الدول في التنمية الحضرية الخضراء. السعودية أعجوبة اقتصادية وتجربة مفعمة بالأمل واختتم التقرير الجزء الخاص بالسعودية قائلًا: تؤكد جميع المؤشرات أن اقتصاد المملكة لا يمكن أن يتعثر أو ينهار، والدولة بالفعل واحدة من بين أسواق الأسهم الأفضل أداء هذا العام، ما يجعلها دولة متميزة وفريدة من نوعها في العالم.
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