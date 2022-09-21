تعتزم المملكة إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة فضاء من شركة سبيس إكس أوائل العام المقبل.

وبحسب وكالة رويترز، يأتي ذلك في سياق اهتمام المملكة بملف الفضاء، حيث ستكون المملكة بذلك أحدث دولة خليجية تدعم العلاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة.

اتفاق مع أكسيوم سبيس:

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز،أن اتفاقًا أبرم في وقت سابق من هذا العام مع شركة أكسيوم سبيس في هيوستون التي تنظم وتدير مهمات خاصة للفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية.

ووفق الاتفاق المشار إليه، ينطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الكبسولة كرو دراجون من سبيس إكس في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع أوائل العام القادم، ليكونا أول سعوديين يذهبان للفضاء على متن مركبة فضائية خاصة.

وبحسب رويترز، ينضم رائدا الفضاء السعوديان إلى اثنين أمريكيين هما: قائد سيارات السباق والمستثمر جون شوفنر، ورائدة الفضاء المتقاعدة من ناسا بيجي ويتسون، وذلك في مهمة أطلق عليها إيه.إكس-2.

موافقة ناسا:

ورجح مسؤول أمريكي حصول البعثة على موافقة لجنة ترأسها وكالة ناسا الشركاء في محطة الفضاء، مثل روسيا وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية.