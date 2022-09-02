ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وفي إطار “مبادرة نزاهة لقياس معدلات الفساد”، وبالشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، تم إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة تويتر.

ضبط عدد من القضايا

يذكر أنه قبل أيام كانت قد أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن ضبط عدد من القضايا الجنائية والإدارية، خلال شهر محرم 1444هـ، فيما أوضحت حينها أنها أجرت أكثر من 3.3 آلاف جولة رقابية خلال الشهر الماضي.

وأوضحت هيئة الرقابة، أنها قامت بالتحقيق مع 195 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية؛ أسفرت عن إيقاف 76 شخصًا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.