أعلنت وزارة السياحة إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضًا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن.

وأضافت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “كما يشمل القرار السماح للمقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”.

تفاصيل قرار وزارة السياحة

وجاء في نص البيان: “أعلنت وزارة السياحة تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة.

وبموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها معالي وزير السياحة الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج، وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشينغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمقيمين فيها.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة السياحة أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونيـة يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa ، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

من جهة أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقتـه، إضافـة إلـى الحاصلين على إقامـة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكيـة، أو إقامة دائمة فـي دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

هـذا، وقـد أكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السـياح أثناء وجودهم فـي المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعـة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.

وقـد دعـت الوزارة الراغبين فـي الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة قائمـة الـدول التـي يمكـن لحاملي جنسيتها طلـب الحصـول علـى التأشيرة، إلـى زيـارة المنصـة الإلكترونيـة www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa.