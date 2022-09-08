قال موقع how stuff works الأمريكي إن السعودية هي موطن لبعضٍ من أكثر مشاريع الهندسة المعمارية إثارة للاهتمام وطموحًا في العالم، وأحدث مشروع فيها حاليًا وهو ذا لاين الذي قد يتصدرهم جميعًا.

ولفت التقرير إلى أن حكومة المملكة قد كشفت عن خطط في عام 2021 لمدينة The Line وهو مخطط ضخم لا يزال على بعد سنوات من الانتهاء، ويتم تصميمها لتكون مدينة كاملة مكونة من ناطحتين سحاب متوازيتين بعرض 200 مترًا وطول 170 كيلومترًا وارتفاع 500 متر، أي أعلى من معظم أطول ناطحات السحاب في العالم.

يُجهز المبنى أيضًا بمرايا خارجية وهو يتسع بما يكفي لإيواء 9 ملايين شخص باحتياجاتهم المختلفة من الحدائق والشلالات إلى سيارات الأجرة الطائرة والروبوتات.

هندسة معمارية فريدة من نوعها

وقال التقرير: مما سبق، يتضح أنه مشروع معماري لم يسبق له مثيل من قبل وكذلك فإن هندسته المعمارية فريدة من نوعها، وفيما يلي بعض من أبرز الميزات المقترح إدخالها في The Line:

المنازل والمكاتب والمتنزهات العامة والمدارس العامة تأتي على طبقات رأسية.

يتم التحكم في المناخ على مدار العام في جميع المساحات الداخلية والخارجية.

تتضمن قطارًا فائق السرعة ينقل السكان من طرف المدينة إلى الطرف الآخر في غضون 20 دقيقة.

يبعد أي مكان عن الآخر مسافة 5 دقائق سيرًا على الأقدام، سواء العمل أو المنزل أو الوصول إلى المتنزهات.

تُظهر التصاميم المعمارية مبنى واحد ذا جانبين متميزين يشتمل على مساحة خضراء في المنتصف مليئة بالخصائص المائية والنباتات، وتم تصميم الخطط من قبل شركة Morphosis الأمريكية.

من المتوقع أن يبدأ السكان في الانتقال لهذا المبنى الخرافي بحلول عام 2030.

وقال التقرير: يأتي هذا المشروع الذي يتطلع العالم إلى اكتماله كجزء من خطة أكبر وهي رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب 100 مليون زائر سنويًا وتحويل السعودية إلى نقطة جذب ساخنة.

كما تعتبر ذا لاين جزءًا واحدًا فقط من مشروع نيوم بقيمة 500 مليار دولار، حيث هناك خطط أخرى لبناء شبكة من المطارات بالإضافة إلى بناء أكبر محطة للطاقة الخضراء في العالم.

مشروع مستقبلي طموح

واختتم التقرير قائلًا: نيوم هي مشروع مستقبلي طموح يتيح مكانًا لجميع الأشخاص من جميع أنحاء العالم لترك بصمتهم في العالم بطرق إبداعية ومبتكرة، وتظل نيوم هي جوهرة التاج في مشاريع رؤية السعودية 2030.