انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة السعودية والجزائر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب للناشئين بالتعادل السلبي، ليتم لعب ركلات الترجيح.

تعادل السعودية والجزائر سلبيًّا:

وبدأت مباراة السعودية والجزائر المقامة على ملعب السيق بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين، وحاول محاربو الصحراء فرض سيطرتهم على اللعب، إلا أن دفاع الأخضر ظهر بشكل متماسك.

وضغط لاعبو الأخضر أملًا في هز الشباك، وتألق الحارس محمود البريه وأنقذ فرصة خطيرة، وكاد مسلم أناتوف أن يسجل الهدف الأول، ولكن مرت تسديدته بعيدًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات المنتخبين، إلا أن حراس المرمى والدفاع تألقوا بشكل لافت، وكاد ماليك كحلوشي أن يسجل هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 86، ولكن أنقذ البريه الفرصة ببراعة، وحولها إلى ركلة ركنية.

وانتفض اللاعبون في الدقائق الأخيرة أملًا في تسجيل هدف، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الثاني من مباراة السعودية والجزائر بالتعادل ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.