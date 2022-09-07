أعلن نادي الشارقة الإماراتي قبل قليل عن ضمه للاعب البوسني ميراليم بيانيتش كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

وكشف حساب نادي الشارقة في “تويتر” أن بيانيتش صاحب الـ32 عامًا انضم إلى الفريق الإماراتي لمدة موسمين مع أفضلية التمديد.

نجم برشلونة يختار الشارقة بدلًا من النصر

وكان النصر اهتم بضم اللاعب البوسني، خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام الحالي، بطلب من المدرب الفرنسي رودي جارسيا، حيث قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا إن النصر اهتم بضم ميراليم بيانيتش لكن الشارقة كان الأسرع في حسم الصفقة.

الصحفي المشهور والمتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور ذكر أن النصر كان على استعداد لدفع راتب سنوي يتراوح من 7 إلى 8 ملايين دولار أمريكي لإقناع اللاعب البوسني بالانضمام إلى النصر.