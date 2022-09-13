يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة العدالة.

العدالة في مواجهة صعبة ضد الشباب:

ويلعب العدالة ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية بأداء رائع، وفاز على الباطن بثلاثية دون رد، وأبها والطائي برباعية نظيفة.

ويُقدم الليوث أداء مميزًا، حيث لم يستقبل أي هدف حتى الآن، كما نجح في تسجيل 11 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مواجهة الغد، حيث إن العدالة، لم يهز الشباك، واكتفى بتعادل سلبي ضد الخليج.

الفريقان في دوري روشن السعودي:

وقبل مواجهة الغد، يتصدر الليوث جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.