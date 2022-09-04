شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ ليزينوا التشكيل المثالي.

تألق لافت من لاعبي الشباب

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وشهدت مواصلة تألق لاعبي الليوث.

وتواجد 4 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وهم؛ هتان باهبري، كريستيان جوانكا وسانتي مينا، بجانب كارلوس جونيور الذي تألق وفرض نفسه على التشكيلة المثالية للجولة الأولى أيضًا.

تشكيل الجولة في دوري روشن السعودي

وجاءت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي كالتالي؛ باولو فيكتور “الاتفاق”، بابلو سانتوس “الرائد”، وعلي البليهي “الهلال”، وثلاثي الفتح مروان سعدان، بيتروس ومراد باتنا.

كما تواجد في التشكيلة المثالية للجولة الثانية كل من؛ رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، جونيور، باهبري، سانتي مينا وجوانكا، بالإضافة إلى مهاجم الهلال، المالي موسى ماريغا.