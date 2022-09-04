أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الأحد، في مقره بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان “معايير التعامل” قدمها المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

معايير التعامل بين الأفراد وفق الشريعة

وطرح معاليه خلال المحاضرة معايير التعامل بين الأفراد وفق الشريعة الإسلامية، والنماذج التي يتبعها الإرهابيون في شخصياتهم الحياتية، كما تطرق معاليه لقواعد الشريعة في التعامل مع الشخصيات التي تمثل خطراً على المجتمع المدني.

جهود محاربة الإرهاب

وعلى هامش المحاضرة، اطلع الشيخ سعد الشثري على أبرز ما يقدمه التحالف الإسلامي من جهود معنية بمحاربة الإرهاب في مجالات عمله المختلفة، مؤكداً الدور الكبير الذي يبذله التحالف في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقدمها التحالف الإسلامي لممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.