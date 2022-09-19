كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، مخاطر اللعب والتحديات في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص تطبيق TIK TOK “تيك توك” الشهير.
وأكد “المنيع” في تصريحات لـ عكاظ، أن مثل هذه التحديات والتطبيقات تعد نوعًا من أنواع القمار وأكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.
ولفت إلى أن هذا النوع من العمل لا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء كان اللعب مع شخصين من نفس الجنس أو جنسين مختلفين”.
القمار غرم مؤكد وغنيمة محتملة
ونوه عضو كبار العلماء أن القمار هو غرم مؤكد وغنيمة محتملة، والغرم هو المبلغ المتحدى عليه وحصول أحدهما على المبلغ محتمل.
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