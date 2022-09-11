ظهر الاتحاد مع مدربه البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز مع الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الاتحاد يتألق دفاعيًّا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أول 3 جولات من دوري روشن السعودي، للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة.

وبدأ العميد مشواره في دوري روشن السعودي بالفوز خارج ملعبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بثلاثية دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًّا في أرضه مع الاتفاق، وفاز على الرائد وسط جماهيره بهدف نظيف.

ويعتمد نونو سانتو على تألق حارس المرمى مارسيلو غروهي، بجانب الثنائية الدفاعية المميزة المكونة من أحمد حجازي والوافد الجديد أحمد شراحيلي، بالإضافة إلى الدور الدفاعي الذي يلعبه طارق حامد في وسط الملعب.

العميد في دوري روشن:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، خلف الشباب المتصدر بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني.