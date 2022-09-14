تترقب الجماهير مباراة الطائي والفتح، في بطولة دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية من الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

مباراة الطائي والفتح اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي والفتح عند الساعة 6:55 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الفتح صاحب المركز التاسع.

العودة إلى الانتصارات

ويدخل الفريقان مباراة الطائي والفتح اليوم بهدف تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات سريعًا، حيث بدأ النموذجي الموسم بالخسارة ضد التعاون، واستعاد توازنه بخماسية أمام الباطن، قبل أن يخسر ضد الهلال بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات دوري روشن السعودي بشكل مميز، وحول تأخره ضد الاتفاق لفوز بثنائية، وتجاوز العدالة بهدف، قبل أن يسقط برباعية نظيفة أمام الشباب.