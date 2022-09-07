كشف الطالب مشعل الشهراني ــ الذي نالت صورته شهرة واسعة وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه ليخفف العناء عنهما ــ تفاصيل المشهد.

مساعدة الأسرة وأشقائه

وقال الشهراني الذي يدرس في ابتدائية ابن نفيس بخميس مشيط، لقناة “العربية”: “أحب مساعدة أهلي دائماً، وخصوصاً أختي سارة ونورة بعد العودة من المدرسة، والشنطة ما كانت ثقيلة”.

وأضاف “حبيت أساعدهما وسط الحر والزحمة.. ما كنت أدري عن التصوير إلا بعد انتشار الصورة”.

وكان تعليم عسير نشر معلومات عن أبطال المشهد (الطالب الذي حمل حقيبتي أختيه أثناء الذهاب إلى المدرسة)، ضاربًا أجمل المعاني في المحبة.

وقال تعليم عسير: إن الطالب هو مشعل بدر الشهراني من ابتدائية ابن النفيس بخميس مشيطـ، وقدم درسًا في الحب والأخوة والتضحية، مع أختيه نورة وسارة.

توجيه بتكريم الطالب

ووجه محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بتكريم مشعل بدر الشهراني الذي تم تداول صورته مؤخرًا وهو يحمل حقائب شقيقتيه والذي ضرب بها أروع المعاني بحسب ما أعلنه سعد آل سحاب عضو هيئة الصحفيين في عسير.