قال الطفل مشعل الشهراني الذي تم تداول صورته وهو يحمل 3 حقائب مدرسية على ظهره، واحدة له واثنتين لأختيه، إنه فعل هذا الأمر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يساعد أهله.

رغم صغر سنه ونحول جسده .. طفل أبها يحمل حقيبتي أختيه في صورة لاقت تفاعل كبير .. مشعل الشهراني يتحدث لسيدتي #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/C8nVL3WNcJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 7, 2022

وأضاف الشهراني خلال استضافته مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية إنه يحب أن يساعد أختيه ويعينهما لأنه يحبهما.

وكان محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، كرّم، صباح اليوم الأربعاء، الطالب مشعل الشهراني، بمدرسته ابتدائية ابن النفيس أمام زملائه، تقديرًا لموقفه مع شقيقتيه.

وكانت صورة الطفل لاقت انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل مع تعليقات إيجابية، تشيد بما قام به الشهراني وتؤكد أنه من وطن يولد أطفاله رجالًا.