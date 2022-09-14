يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الشباب.

نتائج العدالة أمام أندية الرياض

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويُعاني العدالة أمام فرق الرياض ضمن منافسات السعودي للمحترفين، حيث خسر جميع مبارياته الـ6 بنتيجة إجمالية وصلت إلى 25/1، وسجل هدفه الوحيد في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أغسطس 2020.

وبدأ الفريق الأحسائي منافسات دوري روشن السعودي بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أول مواجهتين وتعادل ضد الخليج، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب انطلاقة مميزة، بتحقيق 3 انتصارات متتالية.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مواجهة الغد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يقع الفريق الأحسائي في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.