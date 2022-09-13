أكد عبدالله العمري الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، أن ما تحقق في الصناعات الدفاعية بالمملكة آخر 5 سنوات إنجاز لم يسبق له مثيل منذ التسعينيات.

ما تحقق في الصناعات الدفاعية #السعودية آخر 5 سنوات إنجاز لم يسبق له مثيل منذ التسعينيات.

عبدالله العمري الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة#عسكريتاريا @OsamaEsaraya@GAMI_KSA@mepcsa pic.twitter.com/OiQeq1iiny — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 13, 2022

استثمار أكثر من 150 مليون ريال

وقال العمري خلال استضافته مع قناة “العربية”، إن شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة استثمرت أكثر من 150 مليون ريال في معدات وأجهزة وورش تعتبر البنية التحتية للتصنيع في مجال محركات الطائرات.

وأضاف أن هذه البنية التحتية مهمة جدًا وتغطي تقريبًا أكثر من 80 بالمئة من احتياجات صيانة وتصنيع قطع المحركات، لافتًا إلى أن حجم الإنجاز في الصناعات الدفاعية بالمملكة آخر 5 سنوات إنجاز لم يتحقق منذ التسعينيات.

3 أشياء تحتاجها الصناعات العسكرية

وأوضح أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية وكان هناك تحول وتركيز غير محدود على هذه الصناعات، لافتًا إلى أن هذه الصناعات تحتاج إلى الدعم السياسي والدعم المادي وتراكم الخبرات والصبر من الجيل الذي يجب أن يكون قادرًا على التعامل معها.