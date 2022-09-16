أكد الدكتور محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي أن الرابطة كشفت شعارات الإخوان بالبيّنات وليس بالارتجال كفعلهم وصنيعهم.
الدكتور محمد العيسى:
رابطة العالم الإسلامي كشفت شعارات الإخوان بالبيّنات وليس بالارتجال كفعلهم وصنيعهم@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق #MBC1
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— في الآفاق (@hiaahsanshow) September 16, 2022
أسباب الهجمات على الرابطة:
كما فند أسباب الهجمات المتكررة على الرابطة من جماعة الإخوان الضالة، وقال: إن الحملات في حدود الجماعة فقط لأن الرابطة تفكك مشروعهم، ولأن الرابطة جمعت علماء الأمة الإسلامية وشبابها، وأصبحت واقعًا ولها أثر ملموس كبير.
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفنّد:
أسباب الهجمات المتكررة على الرابطة من جماعة الإخوان الضالة@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق #MBC1
اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/DnrKO5udeK pic.twitter.com/mFYNTkJ0Oo
— في الآفاق (@hiaahsanshow) September 16, 2022
تجميع علماء الأمة:
تابع العيسى أن الرابطة اعتُمدت في العديد من الدول وجمعت علماء الأمة في نطاقات جغرافية مثل جنوب شرق آسيا وإفريقيا، ولازالت مستمرة في العمل لتوحيد الكلمة الإسلامية وعلماء الأمة لمواجهة القضايا التي تتطلب توحيد الكلمة.
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