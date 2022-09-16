أكد الدكتور محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي أن الرابطة كشفت شعارات الإخوان بالبيّنات وليس بالارتجال كفعلهم وصنيعهم.

أسباب الهجمات على الرابطة:

كما فند أسباب الهجمات المتكررة على الرابطة من جماعة الإخوان الضالة، وقال: إن الحملات في حدود الجماعة فقط لأن الرابطة تفكك مشروعهم، ولأن الرابطة جمعت علماء الأمة الإسلامية وشبابها، وأصبحت واقعًا ولها أثر ملموس كبير.

تجميع علماء الأمة:

تابع العيسى أن الرابطة اعتُمدت في العديد من الدول وجمعت علماء الأمة في نطاقات جغرافية مثل جنوب شرق آسيا وإفريقيا، ولازالت مستمرة في العمل لتوحيد الكلمة الإسلامية وعلماء الأمة لمواجهة القضايا التي تتطلب توحيد الكلمة.