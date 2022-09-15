حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من شراء المنتجات عبر الإنترنت، نظرًا لأن لها عددًا من المخاطر يجب الحرص منها وتجنبها.

جاء ذلك خلال ردها على أحد المواطنين، الذي تساءل عمن يتحمل مسؤولية المنتجات المستوردة من المتاجر العالمية وغير مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

التأكد من تسجيل المنتجات

ودعت الهيئة في ردها إلى التأكد من أن المنتج مسجل لدى الهيئة قبل شرائه أو استخدامه، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين معرفة المنتجات الدوائية المسجلة لدى الهيئة من خلال تطبيق “طمني”.

نصائح خلال التسوق الالكتروني

وكانت الهيئة قدمت في وقت سابق عدة نصائح خلال التسوق الإلكتروني حتى لا يتعرض الشخص للضرر والاحتيال والتي تمثلت في: