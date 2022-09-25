الفرق المشاركة بالدوري الممتاز للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن الفرق المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2022/ 2023.
الاتحاد يُكمل الفرق:
وأكمل نادي الاتحاد استحواذه رسميًّا على نادي نسور جدة أحد أندية الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2022/ 2023، ليكون ثالث الأندية الرياضية الرسمية المشاركة في الدوري الممتاز للسيدات بعد ناديي الهلال والنصر.
الدوري الممتاز للسيدات:
وأعلن اتحاد الكرة عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات بمشاركة؛ النصر “فريق المملكة النسائي سابقًا”، والهلال “فريق التحدي النسائي سابقًا”، اليمامة، نسور جدة “الاتحاد حاليًّا”، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس.
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منافسات الموسم الجديد ستنطلق يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي 56 مباراة.
دوري الدرجة الأولى:
كما اعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقًا، وسيتم توزيعها على ثلاثة مناطق، على أن ينطلق الدوري يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب مناطقيًّا بإجمالي 51 مباراة.
وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي، على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز، والذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا ماليًّا لأندية الدوري الممتاز للسيدات حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.