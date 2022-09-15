دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2022/ 2023.

إطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات

ويشارك في الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 فرق، وهي؛ النصر (فريق المملكة النسائي سابقًا)، الهلال (فريق التحدي النسائي سابقًا)، اليمامة، نسور جدة، شعلة الشرقية، العاصفة، سما ومراس.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات ستنطلق يوم 13 أكتوبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي 56 مباراة.

الاتحاد السعودي يعتمد دوري الدرجة الأولى للسيدات

ويشارك دوري الدرجة الأولى للسيدات 17 فريقًا، وهم؛ الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق الواحة النسائي سابقًا)، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء.

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أنه سيتم توزيع فرق دوري الدرجة الأولى للسيدات على ثلاث مناطق، على أن تنطلق منافسته يوم 11 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب (مناطقيًا).

وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للمسابقة بنظام خروج المغلوب من الدور ربع النهائي، والتي تقام بين المتأهلين من مرحلة المجموعات.

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أنه سيتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز والذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا ماليًا لأندية الدوري الممتاز، حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي يُقدر بـ50 ألف ريال.