أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أنه تم تجهيز الدوريات الأمنية بأنظمة تقنية متطورة.

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: عقدنا العديد من الشراكات لخدمة ضيوف الرحمن.. ونعتزم استقبال المزيد من الحجاج والمعتمرين في المرحلة المقبلة #قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/TaMqDFVkm3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

مهام الحج والعمرة:

وتابع البسامي خلال كلمته بقمة الذكاء الاصطناعي أنه يتم العمل على استخدام الدرونز لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج في المشاعر المقدسة، وهناك فرص كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي أمنيًا في مهام الحج والعمرة.

فيديو | مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي: تم تجهيز "الدوريات الأمنية" بأنظمة تقنية متطورة.. ونعمل على استخدام "الدرونز" لمراقبة الحركة المرورية وتنقل الحجاج في المشاعر المقدسة#قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/IIa4X8fyU7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

وأردف: نعمل على استحداث برنامج تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الحرمين الشريفين، وفي المرحلة المقبلة سنبني نماذج وخوارزميات خاصة بالمملكة.

منصة أمن:

ولفت مدير الأمن العام إلى أنه تم إنشاء “منصة أمن” وعقد شراكات لبناء مراكز تحليل بيانات وتمكين رجال الأمن من استخدام التقنية في الميدان، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات لخدمة ضيوف الرحمن.