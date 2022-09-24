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الفنون الشعبية تزين احتفالات أهالي جازان

2022-09-24 الساعة 6:05
الفنون الشعبية تزين احتفالات أهالي جازان
المواطن - واس

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حازت عروض فرق الفنون الشعبية بمنطقة جازان المشارِكة في فعاليات احتفال أهالي منطقة جازان على إعجاب الزوار من خلال تقديم العديد من اللوحات والعروض والألعاب الشعبية والتراثية التي تجسد حياة الآباء والأجداد بالمنطقة، ومنها فنون “رقصة السيف والعرضة, والعزاوي” وغيرها من الفنون والألوان الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، وذلك بمقر الاحتفاليات المقامة بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، إضافة إلى عدد من المواقع المختلفة بمحافظات ومراكز المنطقة.

تراث مهم: 

وتأتي مشاركة فرقة الفنون الشعبية في احتفاليات اليوم الوطني لـ 92 لأهمية التراث في السياحة، كونه يجسّد الحضارة الإنسانية التي تتمثل في حياة الآباء والأجداد بمختلف المناطق، وتعدّ إحدى أدوات إحياء التراث وتعريف الأجيال الجديدة بما تزخر به المحافظة والمنطقة بوجه عام من إرث ثقافي وحضاري عُرفت به منذ مئات السنين.

طابع حماسي: 

وأضفت الفنون الشعبية على فعاليات الاحتفال الطابع الحماسي لترسم لغة الماضي العريق والحاضر الزاهي الذي شيّد تنميته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
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