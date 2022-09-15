يطمح النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا لمواصلة التألق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الباطن اليوم.

النصر يتألق ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد النصر عند الساعة 6:40 مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويملك العالمي سجلًا مميزًا ضد الباطن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز آخر 6 مباريات بينهما، وتُعد هذه أطول سلسلة انتصارات متتالية للنصر في المسابقة.

واستعاد الأصفر توازنه في دوري روشن السعودي، وفاز على ضمك بالجولة الماضية بعد خسارته ضد التعاون، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لحصد أول نقطة له، بعد بدايته المحبطة هذا الموسم.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم المرتقبة، يحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بدون أي رصيد.