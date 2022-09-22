أعلن نادي القادسية مساء اليوم الخميس عن إقالة المدرب الوطني خالد العطوي من تدريب الفريق الكروي الأول، بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة دوري يلو بالفترة الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها العطوي مع القادسية كانت الأحد الماضي أمام فريق هجر بالجولة الخامسة من دوري يلو وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

نتائج خالد العطوي

القادسية تحت قيادة العطوي خسر 3 مباريات وتعادل مباراتين في أول 5 جولات من دوري يلو، مما دفع إدارة النادي لإقالته وتعيين التونسي الحبيب بن رمضان مدربًا للفريق الكروي الأول.

ويتواجد القادسية حاليًا بالمركز الـ 16 في جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطتين، وسيخوض المباراة المقبلة في الجولة الـ6 من دوري يلو أمام فريق الرياض في الرابع من أكتوبر المقبل.

وكان العطوي تولى تدريب القادسية في يونيو الماضي ثم رحل عن قيادة الفريق بعد مرور 3 أشهر.