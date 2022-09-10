تنطلق مساء اليوم السبت مباراة النصر وضمك في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لـ موسم 2022/2023.

توقيت المباراة

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC، حيث يبحث النصر عن تحقيق الفوز وتعويض خسارته من نادي التعاون للوصول إلى النقطة السادسة.

أما ضمك فحصد أول ست نقاط في أول جولتين بعد فوزه على كل من الفيحاء والخليج.

يذكر أن التشكيلة المتوقعة لنادي النصر ستكون مكونة من ” أوسبينا في حراسة المرمى، كونان، عبدالله مادو، ألفارو، عبدالإله العمري، جوستافو، علي الحسن، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، سامي النجعي، فينسينت أبو بكر”.

حكام مباراة النصر وضمك

ويدير الحكم خالد الطريس مباراة النصر ضد ضمك وسيعاونه كل من ” خلف الشمري وإبراهيم الدخيل” وعبدالصمد البكري حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، محمد العبكري مساعدًا لحكم الفيديو”.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي النصر في حال الفوز على نادي ضمك فسيصعد للمركز الخامس.