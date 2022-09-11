استأنف الاتفاق بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الرائد.

عودة الكويكبي وسليتي:

وشهدت الحصة التدريبية اليوم عودة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي والتونسي نعيم سليتي، حيث شاركا في التدريبات اللياقية بعد إتمام برامجهما التأهيلية.

وكان الكويكبي قد تعرض لشد عضلي في عضلة الفخذ في المران الأخير قبل مواجهة الاتحاد في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، فيما عاودت نعيم سليتي الإصابة في الحوض التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

الاتفاق يستعد لمواجهة الرائد:

وعلى الصعيد الميداني، انطلق المران بالإحماء، ثم اشتمل على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الباطن، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريب لياقي على عدة محطات واختتمت التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.