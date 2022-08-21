كشف نادي الاتفاق، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق الأول لكرة القدم، التونسي الدولي نعيم سليتي.

برنامج تأهيلي يجهز نعيم سليتي:

ولفت نادي الاتفاق إلى أن الفحوصات التي خضع لها نعيم سليتي بموضع إصابته في الحوض بأحد المستشفيات الخاصة في خارج السعودية، بأنها مطمئنة، ويحتاج للخضوع إلى برنامج تأهيلي تدريجي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان نعيم سليتي قد غادر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تركيا، لعرض إصابته على أحد الأطباء المتخصصين، بعدما تجددت الإصابة عقب فترة من التأهيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الصعيد الميداني، واصل الاتفاق تدريباته الجماعية اليوم، واشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

الاتفاق يواجه الطائي في بداية الموسم:

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الطائي على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.