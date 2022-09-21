رفضت المبتكرة في تقنية النانو أمل البلوي عروضًا دولية تطالب باستقطابها للعمل لديها واحتكار ابتكارها، مؤكدة على إصرارها بأن تبدأ صناعتها وابتكارها في السعودية لخدمة بلادها، وكرمت من قبل العديد من الجهات.

دعم المملكة

وقالت أمل البلوي لبرنامج “ألف ميل” على قناة السعودية، إن المملكة دعمتها واستطاعت ابتكار أكياس الدم النانونية، والتي أصبحت المملكة المصدرة الأولى لها، ويأتي اختراعها لكشف الدم الملوث لتلافي نقله إلى شخص آخر عن طريق ابتكارها الذي يكشف الدم الملوث من غيره.

خطأ طبي

وبينت البلوي أن الفكرة بدأت معها عام 2014م، بعدما شهدت حادثة نقل دم ملوث لطفلة وفي ذلك الوقت لم يكن هناك حلول فأصبح المرض ملازمًا لها بسبب خطأ طبي، مما أثر بها وجعلها تبحث عن ابتكار يحل مثل هذه الأزمات.

وأشارت أمل البلوي أن هذه الحادثة ساهمت في بحثها عن خطوات نقل الدم، وخطوات أخذ العينات، وخطوات اختبار الدم المتوفرة في ذلك الوقت، وما هي أسباب الأخطاء البشرية في عملية نقل الدم وعليها اكتشفت أن لهذه الخطوات احتمالات كبيرة لحدوث أخطاء بشرية.

وأضافت أمل البلوي عن ابتكارها بأن راودتها فكرة استخدام كيس الدم ليتم إضافة مادة النانو في كيس الدم ليصبح الموظف الصحي قادرًا على تمييز الدم الفاسد من اللون الظاهر بسبب المادة النانونية، وبذلك يتم تلافي نقل الدم الفاسد من شخص إلى آخر.