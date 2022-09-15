أكد المعماري والمحاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يحيى النجار أنه شديد الحرص على توفير وظائف لأي شخص يطلب منه وظيفة وخاصة طلابه سواء في مكتبه أو لدى أي من أصدقائه.

الله يحفظك يادكتور يحيى النجار ويكثر امثالك

انت رجل نادر ومميز غيرك يوظف اجانب

وغيرك حالف انه يفصل اي موظف مايعجبه

ياسعوديين بذمتكم مثل هالمسؤول وين تلقاه

اللهم احفظه بحفظك ماعندنا غيره pic.twitter.com/VJoTv6PbZw — نواف ابن جوال الوايل (@nwjawal) September 15, 2022

وقال النجار خلال استضافته في بودكاست بترولي: ” ما أحد يدخل عندي يدور على وظيفة إلا أشوف له وظيفة، وهذا عهد قطعته على نفسي من أول يوم افتتحت مكتبي”.

تويف خريجي جامعة الملك فهد للبترول

وأشار إلى أن طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خاصة طلاب قسم العمارة لا يقد أحدهم أن ينكر أنه لم يتدرب أو يتوظف أو يستفد من الدكتور النجار.

وأضاف أنه حين يأتيه أحد من طلابه يبحث عن عمل يقوم بالاتصال على ملاك المكاتب أو الشركات أو الجهات الحكومية ويقول لهم “جاي لكم فلان وظفوه بـ 8 آلاف ريال أو هذا وظفوه بـ 10 آلاف ريال وإذا قالوا الراتب كثير أقول لهم هذا طالب يحيى النجار هذا مستواه أكثر من ذلك.”

مواطنون يثنون على يحيى النجار

وأشاد المواطنون بما قاله الدكتور يحيى النجار مؤكدين أنه مثال يحتذى به بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة بهدف خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين.

وقالت منيرة المشخص : أسأله تعالى أن يبارك فيه ويكثر من أمثاله ويعطيه حتى يرضيه ثم يعطيه حتى يرضيه ويجعله مباركا أينما كان. وتابعت :” هذا وهو ليس بصاحب منصب بيده قرار التوظيف في جهات عامه؟ ليت بعض المسؤولين يتعلمون منه فهو يفرج على شباب كثر وكم دعوات رفعت إلى الله له بعكس مسؤول يشقق على الناس شق الله عليه”.

أما حمد أبوطالب فقال: “الله يبارك في عمره وماله وولده ويمتعه بالصحة والعافية ويجزاه عن كل من عمل معه معروفاً خير الجزاء”