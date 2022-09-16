تعرضت الملكة القرينة، كاميلا باركر، زوجة الملك تشارلز الجديد، لموقف محرج بعد أن كادت تسقط في زيارتها لنعش الملكة إليزابيث في كاتدرائية لانداف بمدينة كارديف، ويلز.

وكانت كاميلا ترافق زوجها الملك تشارلز الثالث عندما علق كعب الحذاء في بلاط الكاتدرائية وانزلقت قدماها قليلًا أثناء المشي ما عرضها لاحتمالية السقوط، وقد أبدت لحظات من الإحراج والانزعاج، قبل أن تواصل السير وتبتسم لأفراد الجمهور، وتطمئنهم بأنها بخير.

إصابة الملكة كاميلا بكسر في أصابع القدم

ويأتي ذلك بعدما ورد أن الملكة كاميلا تعاني من كسر في أصابع القدم أثناء قيامها بواجباتها في جانب الملك، وجاءت الإصابة قبل وفاة الملكة إليزابيث ما أصابها بألم شديد، وفقًا لصحيفة الديلي تلغراف.

وقال مصدر للصحيفة إنها بدأت في مهمة دعم الملك خلال أسبوع مرهق جسديًا وعاطفيًا.

ورغم الموقف المحرج الذي تعرضت له الملكة كاميلا باركر إلا أنها حصلت على إشادة من الجمهور بسبب رشاقتها في هذا السن بجانب تحملها الإصابة المؤلمة أيضًا.