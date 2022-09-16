منح ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، ابنه الأمير هاري، الحق في ارتداء ملابسه العسكرية وهو أمر كان قد مُنع منه في وقت سابق، فيما وصف هذا القرار بأنه لقطة مؤثرة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وبحسب صحيفة The Sun فإنه يمكن للأمير هاري الآن ارتداء الزي العسكري أثناء جنازة الملكة إليزابيث وذلك بعد أن قيل له سابقًا إنه لا يستطيع ذلك، ووفقًا لمصادر الصحيفة الداخلية فإنه لم يطلب التغيير.

وقال المصدر: كان على استعداد لارتداء ما خططت له جدته، إنه يركز على تكريمها وهذا كل شيء، وقرار المنع من البداية كان سخيفًا ولا ينمّ عن أي احترام لشخصية مثل شخصية دوق ساسكس الذي خدم بلاده في جولتين على الخطوط الأمامية في أفغانستان، كما أنه عضو يحظى باحترام كبير في القوات المسلحة بكل ما فعله للمحاربين القدامى.

وتابع: من المهم أن يشعر جميع أحفاد الملكة بالترحيب والراحة والسواسية في لحظة حزن خاصة مثل هذه.

تنحية الخلافات

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية هذا الأمر بأنه قرار حكيم، قائلة إنه قد حان الوقت لتنحية جميع الخلافات جانبًا ووقوف جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية في صف واحد.

ومن المتوقع أن يقف أحفاد الملكة الثمانية، بمن فيهم الأمير ويليام والأمير هاري يوم السبت لمدة 15 دقيقة إلى جانب نعش الملكة إليزابيث الثانية وفقًا للطقوس الملكية، كما سيشارك أحفاد الملكة الآخرون بمن فيهم الأميرات بياتريس ويوجيني وزارا وبيتر فيليبس والليدي لويز وجيمس.

قرار منع الأمير هاري من ارتداء البدلة العسكرية

تم الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن منع الأمير هاري وعمه الأمير أندرو من ارتداء زيهم العسكري لحضور جنازة الملكة في 19 سبتمبر، وجُرد دوق ساسكس، 38 عامًا، من ألقابه العسكرية عندما استقال من الحياة الملكية في عام 2020 وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.

كما أُجبر الأمير أندرو على ترك الحياة العامة في عام 2019، بعد مقابلة كارثية مع BBC دافع فيها عن صداقته مع جيفري إبستين ذي السمعة السيئة.