أكد الملك تشارلز الثالث، أنه سيحمل عهد والدته الملكة إليزابيث الثانية معه، مضيفًا أنها ساعدت دولًا كثيرة وكرست حياتها لخدمة شعبها.

وأضاف تشارلز الثالث في خطاب له للبريطانيين، اليوم الجمعة، أن إخلاص الملكة إليزابيث لبريطانيا لم يتغير أبدًا، لافتًا إلى أنه سيسير على خطاها.

تجديد العهد بخدمة بريطانيا:

وأوضح أن الملكة الراحلة لم تتخلَّ أبدًا عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات، لافتًا: “أجدد عهدي بخدمة بريطانيا طوال حياتي”.

وتابع قوله: إنه فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا وقيمها التي ستظل ثابتة، مؤكدًا أنه سيحكم الجميع باحترام وحب وتقدير، فضلًا عن الدفاع عن دستور المملكة المتحدة بكل ما في وسعه.

تشارلز الثالث يصل بريطانيا:

ووصل تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد، اليوم الجمعة، إلى قصر باكنغهام وسط لندن، وسط ترقب لخطاب سيوجهه إلى الأمة، في أول يوم يتولى فيه عمليًّا عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، الخميس.

عقيلة الملك:

وكانت برفقة الملك الجديد زوجته كاميلا، التي تحمل لقب عقيلة الملك وليست الملكة تطبيقًا لأعراف صارمة في العائلة المالكة ببريطانيا.

وألقى الاثنان نظرة على باقات الورود وكلمات العزاء التي كتبها البريطانيون على السياج الحديدي للقصر، ثم دخله للمرة الأولى بصفته ملكًا.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة البريطانية في محيط القصر؛ نظرًا لوجود أعداد غفيرة من الأشخاص في المنطقة، ولضمان ألا يحدث ما يعكر صفو الأحداث.