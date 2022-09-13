أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، أهمية استناد التقارير المعروضة أمام مجلس حقوق الإنسان على مصادر موثوقة، وأن تستمد معلوماتها من مرجعيات صحيحة للوصول إلى معلومات حيادية وموضوعية تحقق الهدف المنشود في حماية حقوق الإنسان.

حالة حقوق الإنسان:

وشدد في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوضة السامية بشأن حالة حقوق الإنسان في نيكاراجوا، على أهمية الحوار المفتوح والشامل من خلال التعاون مع الدولة المعنية للإسهام في تطوير ممارسات حقوق الإنسان فيها، والعمل على بناء قدراتها للوصول إلى أفضل السبل لضمان حقوق الإنسان وفقاً للالتزامات الدولية، وبما يدعم الوصول إلى الهدف الرئيسي من ضمان تطبيق حقوق الإنسان.